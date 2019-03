Olanda richiama l'ambasciatore in Iran

(ANSA) - ISTANBUL, 4 MAR - L'Olanda ha richiamato "per consultazioni" il suo ambasciatore in Iran in risposta all'espulsione di due diplomatici dell'ambasciata olandese a Teheran, a loro volta allontanati dopo l'espulsione a giugno di due diplomatici iraniani dall'Olanda per sospetto coinvolgimento nell'uccisione di due cittadini di origine iraniana. Lo fa sapere il ministro degli Esteri olandese Stef Blok. In una lettera ai deputati olandesi, il ministro ha reso noto di aver protestato formalmente con l'ambasciatore iraniano all'Aja, definendo le espulsioni del mese scorso da parte di Teheran come "inaccettabili" e "negative per le relazioni bilaterali". Secondo Blok, l'allontanamento è stato deciso dalla Repubblica islamica come ritorsione dopo l'espulsione di due diplomatici iraniani dall'Olanda nel giugno scorso, a seguito di forti sospetti d'intelligence su un coinvolgimento di Teheran nell'uccisione in territorio olandese di due cittadini del Paese di origine iraniana nel 2015 e nel 2017. L'Iran ha sempre negato le accuse.