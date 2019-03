(ANSA) - MILANO, 4 MAR - Un'altra famiglia record a Como: dopo Giuditta, undicesima figlia di mamma Claudia e papà Diego, venuta alla luce il 27 febbraio, sabato è nato all'ospedale Sant'Anna Filip, l'undicesimo figlio di Lidia e Ionel Chindea, residenti a Lurate Caccivio, nel Comasco. Filip - informa il Sant'Anna - è nato con parto spontaneo, come tutti gli altri figli della coppia, e pesava 3.890. Il piccolo è in ottime condizioni di salute ed è atteso a casa da 6 fratelli e 4 sorelle: Emanuel di 19 anni, Samuel di 18, Abel di 17, David di 16, Abigail di 14, Cristina di 12, Sara di 10, Daniel di 7, Beniamin di 5 e Marta di 4. La mamma, 39enne, e il papà, 45enne, per quanto fatto sapere hanno accolto la nascita di Filip con grande commozione e tenerezza, pronti a presentarlo al resto della loro numerosa famiglia.