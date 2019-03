(ANSA) - WASHINGTON, 4 MAR - "Il rientro sicuro di Juan Guaidò in Venezuela è della massima importanza per gli Usa. Qualsiasi minaccia, violenza o intimidazione contro di lui non sarà tollerata e avrà una risposta rapida": lo twitta il vicepresidente Usa Mike Pence. "Il mondo sta guardando. Al presidente ad interim Guaidò deve essere consentito di ritornare in Venezuela in modo sicuro", ha aggiunto.(ANSA).