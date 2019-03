(ANSA) - VICENZA, 4 MAR - Un militare statunitense di 19 anni, di stanza alla caserma americana Ederle di Vicenza, è stato trovato senza vita nel suo alloggio. La morte risale a ieri mattina, anche se la notizia è stata resa nota oggi. A dare l'allarme sono stati alcuni suoi commilitoni dopo che il soldato non aveva risposto all'adunata. Dopo non essere riusciti a contattarlo al cellulare si sono andati nella su stanza dov'era sul suo letto. Secondo quanto riferito dagli investigatori nella sua stanza sarebbero stati trovate bottiglie vuote di alcolici e sostanze stupefacenti ma sarà l'autopsia, ordinata dalla Procura di Vicenza (che ha aperto un fascicolo) in programma nei prossimi giorni, a far luce sull'episodio. Altri due decessi improvvisi si erano verificati all'interno della caserma Ederle lo scorso anno.