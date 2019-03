Il corpo di un uomo è stato trovato questa sera da sommozzatori volontari e da pescatori a poche decine di metri dalla riva del lungomare di via del Mulino a Santa Maria La Scala, nel Catanese. Potrebbe essere quello di Enrico Cordella, di 22 anni, l’ultimo disperso della tragedia del 24 febbraio scorso nella frazione marinara di Acireale dove un’onda anomala ha trascinato dal molo in mare una Fiat Panda verde con a bordo tre giovani. Il corpo è stato recuperato da sommozzatori dei vigili fuoco che lo stanno portando a riva su un gommone. Si aspettano i familiari per l'identificazione ufficiale. L’indomani della tragedia la guardia costiera ha recuperato a oltre un miglio dalla costa i corpi di Margherita Quattrocchi, di 22 anni, e di Lorenzo D’Agata, di 27.