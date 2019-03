Gay: Consiglio d'Europa critica Putin

(ANSA) - STRASBURGO, 5 MAR - "È particolarmente preoccupante che il sentimento omofobo sia attivamente alimentato dal Presidente e dalla chiesa ortodossa russa" e che come risultato "la stigmatizzazione e l'intolleranza nei confronti della comunità lgbt abbiano inevitabilmente messo radice" nella società. Lo denuncia l'Ecri, organo anti razzismo e intolleranza del Consiglio d'Europa, nel rapporto in cui analizza la situazione in Russia fino al 22 giugno del 2018, e in cui numerosi paragrafi sono dedicati alla situazione delle persone lgbt. Mosca ha già informato Strasburgo di ritenere le valutazioni e le raccomandazioni fatte su questa questione "inaccettabili", perché non riconosce il potere dell'Ecri nel proteggere i diritti degli lgbt, considerando questo ambito oltre il mandato di questo organismo di monitoraggio. Secondo l'Ecri "la retorica anti lgbt è divenuta una delle forme di discorso d'odio più comuni" in Russia.