Bimbi escono da asilo, maestre indagate

(ANSA) - PIACENZA, 5 MAR - Sono indagate per il reato di abbandono di minore tre maestre di un asilo nido di Piacenza da cui, il 14 febbraio, due bambini di due anni erano fuggiti: un maschio e una femmina erano usciti da un cancello, lasciato accidentalmente aperto forse da un genitore che aveva accompagnato i figli poco prima. I due bambini si erano allontanati per circa mezz'ora, prima che le maestre se ne accorgessero per poi dare l'allarme. Erano stati fermati a due passi da una strada da un passante che aveva poi chiamato la polizia locale. La procura, che pare abbia acquisito anche le immagini di alcune telecamere in zona, verificherà le eventuali omissioni sulla vigilanza dei bambini all'interno del nido.