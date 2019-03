Riad, presto per ambasciata in Siria

(ANSA) - ROMA, 5 MAR - L'Arabia Saudita non riaprirà l'ambasciata in Siria per ora. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri saudita, Adel Al Jubeir, secondo quanto riportato da Al Jazeera. "La riapertura dell'ambasciata è legata al progresso del processo politico" ha dichiarato Al Jubeir, aggiungendo che al momento è "troppo presto" per ristabilire i rapporti diplomatici con il governo di Bashar Al Assad.