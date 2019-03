A Re Giordania Lampada pace S. Francesco

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 5 MAR - Dopo il premio Nobel per la Pace Juan Manuel Santos e la cancelliera tedesca Angela Merkel, sarà il Re di Giordania, Abdallah II, a ricevere dalla comunità francescana del Sacro Convento di Assisi la Lampada di San Francesco. La data sarà resa nota il 6 marzo in un incontro nella sede dell'Associazione stampa estera in Italia, a Roma. La Lampada della pace sarà consegnata alla presenza del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e della stessa Merkel. A Re Abdallah II è stata assegnata per "la sua azione e il suo impegno tesi a promuovere i diritti umani, l'armonia tra fedi diverse e l'accoglienza dei rifugiati".