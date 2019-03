Isole Cook pensano a un nuovo nome

(ANSA) - ROMA, 5 MAR - Le isole Cook stanno considerando di cambiarsi il nome, che superi quello attuale di epoca coloniale con uno che riconosca anche l'anima polinesiana degli indigeni che le abitano. L'arcipelago, costituito da 15 isole tropicali nel Sud Pacifico, e abitato da circa 17.000 persone, prende il nome dall'esploratore britannico James Cook che le avvistò alla fine del XVIII secolo. Lo scorso gennaio si è insediata una commissione per le proposte di nuovi nomi, e le cose procedono, perché sono ne stati selezionati ben 60. L'obiettivo è quello di presentare il miglior concorrente al governo entro aprile, che a sua volta lo sottoporrà alla popolazione. Il nuovo nome "deve portare con sé la nostra fede cristiana e la nostra eredità Maori e unire il nostro popolo", ha detto il presidente della commissione Danny Mataroa. In questo senso, uno dei nomi più gettonati è "Cook Islands Maori". Negli anni '90 c'era già stato un tentativo di cambiare, respinto in un referendum.