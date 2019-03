Albania: nuove proteste dell'opposizione

(ANSA) - TIRANA, 5 MAR - Il governo del premier Edi Rama ha le ora contate: parola di Lulzim Basha, leader dell'opposizione albanese di centrodestra che da alcune settimane sta cercando con proteste di piazza di costringere alle dimissioni Rama per formare un esecutivo transitorio che prepari le elezioni anticipate. Al termine della manifestazione di oggi davanti al Parlamento, dove non sono mancati i lanci di petardi e di fumogeni e anche copertoni date alle fiamme, Basha ha dato appuntamento ai suoi sostenitori al prossimo 16 marzo davanti alla sede del governo per un raduno che, ha detto, "segnerà l'atto definitivo che aprirà le porte della speranza per tutti gli albanesi". Centinaia di agenti di polizia hanno circondato la sede dell'Assembla nazionale, dove si svolgeva nel frattempo la seduta ordinaria con la sola maggioranza. Nel suo intervento in aula, il premier ha accusato l'opposizione di "voler ottenere il potere gratuitamente. Noi siamo disposti a dialogare, ma non a trattare sul mandato che ci hanno dato gli albanesi".