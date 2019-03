Diminuiscono i paperoni, Bezos è (ancora) l'uomo più ricco al mondo. Ferrero in Italia

Anche i miliardari impoveriscono. Per la seconda volta negli ultimi dieci anni, il numero dei paperoni e la loro ricchezza calano: complessivamente valgono 8.700 miliardi di dollari, ovvero 400 miliardi in meno rispetto al 2018. In totale i miliardari sono 2.153, 55 in meno dallo scorso anno: di questi il 46%, circa 994, sono più poveri che nel 2018. A fare i conti in tasca ai paperoni è Forbes nella classifica annuale dei super ricchi.

L’uomo più ricco al mondo è Jeff Bezos con 131 miliardi di dollari. La medaglia d’argento va a Bill Gates con i suoi 96,5 miliardi. Sul gradino più basso del podio di piazza Warren Buffett con 82,5 miliardi. Nella top ten si piazza al quarto posto il "re del lusso" Bernard Arnault con 76 miliardi, mentre in quinta posizione c'è Carlo Slim con 64 miliardi. Amancio Ortega, il patron di Zara, è sesto con 62,7 miliardi, seguito a breve distanza da Larry Ellison con 62,5 miliardi e Mark Zuckerberg con 62,3 miliardi. Michael Bloomberg, l’ex sindaco di New York, è nono con 55,5 miliardi di dollari, mentre Larry Page di Google è decimo con 50,8 miliardi.

Giovanni Ferrero è il più ricco d’Italia. A incoronarlo è Forbes nella classifica annuale dei miliardari mondiali. Ferrero si piazza al 39mo posto in classifica con una ricchezza stimata in 22,4 miliardi di dollari. Fra gli italiani lo segue in cinquantesima posizione Leonardo del Vecchio con 19,8 miliardi di dollari, mentre al 107mo posto si piazza Stefano Pessina. Giorgio Armani è 173mo con 8,5 miliardi di dollari, mentre in 257ma posizione si trova Silvio Berlusconi con 6,3 miliardi. Miuccia Prada è 804ma con Patrio Bertelli, mentre Piero Ferrari è 838mo con 2,7 miliardi.

Donald Trump scala la classifica dei paperoni mondiali e sale dal 766mo posto del 2018 all’attuale 715ma posizione. E’ quanto emerge dalla classifica dei miliardari di Forbes. Il balzo avviene nonostante la ricchezza del presidente americano sia rimasta invariata a 3,1 miliardi di dollari: la scalata è stata possibile grazie al calo della ricchezza degli altri paperoni. Nel 2015 prima delle elezioni Trump valeva 4,5 miliardi di dollari.