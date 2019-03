Tredici ricercatori salvati in Antartide

(ANSA) - BUENOS AIRES, 5 MAR - La Marina argentina ha soccorso e tratto in salvo un gruppo di 13 ricercatori della Repubblica ceca rimasti bloccati in Antartide dalle avverse condizioni meteorologiche. Gli studiosi avevano chiesto aiuto alle autorità cilene che tuttavia non hanno potuto portare a termine l'intervento a causa delle cattive condizioni del mare e della situazione glaciologica attorno all'Isola Ross, nella regione settentrionale dell'Antartide. I membri della base avevano comunicato di avere riserve alimentari fino all'1 marzo, per cui l'intervento doveva essere realizzato in tempi brevi. Il 2 marzo scorso la Marina argentina ha chiesto all'Aviazione militare di inviare dalla sua base Marambio un elicottero Bell 412 e un aereo DH6 Twin Otter che sono riusciti a prelevare i 13 ricercatori e 800 chili di carico, trasportandoli nella Base Esperanza che l'Argentina ha in Antartide. Nei prossimi giorni il gruppo, si è infine appreso, sarà trasferito verso il territorio argentino dal rompighiaccio ARA Almirante Irízar.