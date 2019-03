Trump: Hillary non corre? Le mancherò

(ANSA) - WASHINGTON, 5 MAR - Donald Trump provoca la sua ex rivale nelle elezioni presidenziali: "La corrotta Hillary Clinton conferma che non correrà nel 2020, esclude una terza candidatura per la Casa Bianca", twitta il tycoon. "Capperi, questo significa che non correrò di nuovo contro di lei ? Le mancherò molto", aggiunge con sarcasmo.