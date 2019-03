Perù, Fujimori non pagherà risarcimento

(ANSA) - LIMA, 6 MAR - L'ex presidente peruviano Alberto Fujimori, che sconta una condanna a 25 anni di carcere a Lima per reati contro l' umanità, non pagherà il risarcimento civile impostogli dal giudice equivalente a 8,2 milioni di dollari. Lo ha reso noto il suo avvocato difensore, César Nakasaki. Intervistato dal quotidiano finanziario peruviano Gestion, il legale ha definito l'ammontare della riparazione "assurdo" e "impagabile", confermando che per il momento il suo difeso, al potere fra il 1990 ed il 2000, "non ha pagato neppure un centesimo, e non pagherà". Nakasaki ha presentato ricorso chiedendo una revisione della condanna, ma intanto la magistratura sta valutando l'ipotesi di sequestrare una parte sostanziale delle pensioni che Fujimori riceve come ex capo dello Stato e come ex rettore della Università agraria.