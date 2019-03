Furto auto per Malta e Libia,40 indagati

(ANSA) - RAGUSA, 6 MAR - Quaranta persone sono indagate dalla Procura di Ragusa nell'ambito di indagini della Polizia su tre diverse associazioni per delinquere transnazionali specializzate in riciclaggio, furto e ricettazione di veicoli commerciali dall'Italia per Malta e Libia. Personale della Polizia stradale e della Squadra mobile ha recuperato nel porto di Pozzallo e restituito ai legittimi proprietari oltre 30 auto di lusso che stavano per essere trasferite nell'Isola dei Cavalieri, per un valore complessivo stimato in diversi milioni di euro. Oltre 150 poliziotti hanno perquisito 50 obiettivi riconducibili ai 40 indagati, rinvenendo un fucile, targhe rubate, veicoli e pezzi di ricambio di provenienza furtiva, documenti contraffatti e rubati. Agli indagati è stato notificato un avviso di conclusione indagine emesso dalla Procura di Ragusa. (ANSA).