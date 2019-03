(ANSA) - ROMA, 6 MAR - E' in corso in Aula al Senato la discussione generale sul Dl Carige, ripresa questa mattina dopo l'avvio di ieri pomeriggio. Conclusi gli interventi, si terrà l'esame degli emendamenti e il voto finale è previsto in giornata. Il provvedimento è già stato approvato dalla Camera e deve essere convertito in legge entro il 9 marzo.