(ANSA) - MONDOVI' (CUNEO), 6 MAR - Un uomo di 65 anni, titolare di una impresa edile, è morto cadendo dal tetto di una casa in ristrutturazione. L'incidente a Lurisia, frazione di Roccaforte Mondovì (Cuneo). L'intervento del 118 è stato immediato, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo dopo un volo di una decina di metri. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri, vigili del fuoco e tecnici dello Spresal. La salma è stata composta nel cimitero di Mondovì, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Quello di Lurisia è il secondo incidente mortale sul lavoro avvenuto negli ultimi giorni nel Cuneese. Sabato un operaio di 52 anni è morto in una cava di Borgo San Dalmazzo travolto da un cumulo di sabbia e terra mentre era alla guida di un escavatore.