Siria: raid governo in area Idlib

(ANSAmed) - BEIRUT, 6 MAR - Intensi raid aerei e fuoco di artiglieria del governo siriano sono in corso da stamani su località nella regione di Idlib fuori dal controllo di Damasco e sotto influenza turca. Lo riferiscono fonti sul terreno a conferma di quanto già affermato da media locali e dall'Osservatorio nazionale siriano. Le fonti precisano che i bombardamenti si concentrano sull'asse stradale Hama-Idlib-Aleppo, in particolare attorno alla cittadina di Khan Shaykhun, ripetutamente colpita dai raid per tutto il mese di febbraio.