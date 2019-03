(ANSA) - UDINE, 6 MAR - Sono 152 le persone indagate dalla Procura di Udine alle quali viene contestato al momento l'ipotesi di reato di inquinamento ambientale nell'ambito dell'inchiesta sulla moria di api in Friuli Venezia Giulia. Oggi sta continuando l'operazione di sequestro dei terreni in esecuzione di tre decreti di sequestro preventivo emessi dai gip del Tribunale di Udine su richiesta della Procura. Lo rende noto la Procura in una nota diffusa stamattina in cui specifica che "i provvedimenti riguardano 236 terreni agricoli". (ANSA).