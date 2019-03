Picchia moglie che vive all'occidentale

(ANSA) - LA SPEZIA, 6 MAR - Un marocchino di 54 anni sul quale pendeva una condanna a 5 anni e mezzo per maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della moglie 'colpevole' di voler vivere all'occidentale, è stato arrestato dai carabinieri di Sarzana. I fatti risalgono al 2016 quando la donna, che frequentava un corso per perfezionare l'italiano, aveva avvicinato i carabinieri dicendo di subire violenze e vessazioni dal marito che non accettava che si integrasse, tanto da proibirle qualsiasi forma di socializzazione compreso fare la spesa nei centri commerciali. I militari avevano accertato numerosi accessi al pronto soccorso da parte della donna e con l'aiuto del personale del centro antiviolenza di Sarzana erano riusciti a conquistare la fiducia della donna facendole confessare i soprusi, le costrizioni e le violenze (veniva picchiata con calci e pugni) a cui era sottoposta dal marito. L'uomo era stato allontanato dall'abitazione, poi il processo e la condanna, infine l'arresto per effetto dell'ordine di carcerazione.