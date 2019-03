Caracas, sanzioni cinica decisione Trump

(ANSA) - CARACAS, 6 MAR - Il governo venezuelano ha definito "cinica" la decisione del presidente Usa Donald Trump, di rinnovare le sanzioni a carico dei dirigenti chavisti accusati di violazioni dei diritti umani nella repressione delle proteste contro il presidente in carica, Nicolas Maduro. "Il Venezuela esprime la sua ferma condanna alla decisione cinica presa dal governo di Donald Trump di prorogare per un altro anno l'infame 'Executive Order' inizialmente approvato nel 2015 dall'ex presidente Barack Obama che qualifica il Venezuela come una minaccia 'insolita e straordinaria' alla sicurezza statunitense", si legge in una nota del ministero degli Esteri di Caracas, che ha poi denunciato la "pericolosa ipocrisia del governo suprematista di Donald Trump" invitando la comunità internazionale a respingere "questo nuovo tentativo di coprire le azioni illegali degli Usa per propiziare il rovesciamento del governo legittimo e costituzionale del Venezuela, al solo scopo di ottenere il controllo delle ricchezze naturali del paese".