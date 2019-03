Nyt ha assegni Trump per silenzio Stormy

(ANSA) - WASHINGTON, 6 MAR - Il New York Times è entrato in possesso delle copie di sei degli undici assegni staccati da Donald Trump a favore del suo ex avvocato personale, Michael Cohen, per rimborsarlo dei 135 mila dollari pagati in campagna elettorale per comprare il silenzio della pornostar Stormy Daniels sulla sua presunta relazione con il tycoon. Uno degli assegni era stato mostrato dal legale nella sua testimonianza al Congresso. Esaminando le date degli assegni, il quotidiano sottolinea come il presidente li abbia firmati nel bel mezzo della sua attività ufficiale, tra un incontro con i senatori e il ricevimento di un leader straniero nello studio Ovale, tra un viaggio all'estero e le battaglie legali sul travel ban.