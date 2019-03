Brexit: Gb,garanzie su lavoratori e cibi

(ANSA) - LONDRA, 6 MAR - "Nessuna regressione" sul fronte dei diritti dei lavoratori dopo la Brexit. E' l'impegno che il governo Tory di Theresa May ha preso di fronte alla Camera dei Comuni per cercare di garantirsi il sostegno il 12 marzo alla ratifica dell'accordo sul divorzio dall'Ue da parte di alcune decine di deputati laburisti eletti in collegi brexiteer delle Midlands, dell'Inghilterra del nord e del Galles. L'impegno garantisce poteri al Parlamento per assicurare queste tutele anche in futuro, oltre che per la difesa e "il rafforzamento" della protezione ambientale e della qualità degli alimenti. Promesse definite insufficienti dalla ministra ombra laburista, Rebecca Long-Bailey, a nome del leader Jeremy Corbyn, e "inconsistenti" dai capi di sindacati come il Tuc, favorevoli a un secondo referendum sulla Brexit o almeno a un divorzio più soft rispetto al piano May. Ma accolte positivamente da alcuni deputati del Labour più concilianti.