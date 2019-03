'Bouteflika sempre più grave'

(ANSA) - ROMA, 6 MAR - Abdelaziz Bouteflika, presidente uscente dell'Algeria e candidato per un quinto mandato, 82 anni appena compiuti e ricoverato in un ospedale svizzero, sarebbe "in costante pericolo di vita": lo riporta oggi il giornale elvetico La Tribune di Ginevra. Il presidente, secondo il quotidiano, sarebbe affetto da "un danno sistemico ai riflessi corporali" e "presenta un alto rischio di mancato controllo dei riflessi primari: gli alimenti, ad esempio, potrebbero finire nelle vie respiratorie, il che potrebbe innescare una infezione polmonare grave". Soffrirebbe poi di afasie temporanee. Bouteflika, insomma, "non soffre di alcuna malattia mortale a breve termine, ma è un anziano che fatica a riprendersi dalle conseguenze dell'ictus subito nel 2013. Ed è proprio in ragione delle competenze neurologiche dell'ospedale elvetico Hug, il Policlinico universitario ginevrino, che vi è ricoverato dal 24 febbraio scorso".