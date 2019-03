(ANSA) - ROMA, 6 MAR - Migliaia di studenti sono scesi in piazza anche oggi ad Algeri e in altre città del Paese contro la candidatura al quinto mandato presidenziale di Abdelaziz Bouteflika. Lo riferiscono i media locali. I cortei, si afferma, si sono svolti pacificamente. Nell'università Bab Ezzouar, la più grande in Algeria, diversi assistenti hanno avviato uno sciopero.