(ANSA) - WASHINGTON, 6 MAR - Gli Stati Uniti colpiranno con sanzioni le istituzioni finanziarie straniere coinvolte in "transazioni illegittime" a favore del regime di Nicolas Maduro. Lo afferma il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca John Bolton, sottolineando come gli Usa "non permetteranno a Maduro di rubare la ricchezza del popolo del Venezuela".