(ANSA) - BELGRADO, 6 MAR - "Non ho parlato con il governatore" della Banca d'Italia di manovra correttiva, ho già escluso la necessità di una manovra correttiva e non è stata oggetto di discussione ". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a Belgrado. Altre domande riguardavano il reddito di cittadinanza: "Salutiamo questa nuova misura, mi risultano 30 mila domande in poche ore. Tutto sta filando liscio", è una misura di cui "siamo molto orgogliosi", ha detto il premier. Conte ha poi precisato che non si tratta di "un provvedimento assistenziale". "Faremo in modo che non lo sia", ha aggiunto.