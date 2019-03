Tutti i passeggeri e l'intero equipaggio di un volo charter della Virgin Airlines, proveniente dalle Barbados e giunto a Londra, sono stati messi in quarantena nei pressi dell'aeroporto di Gatwick a causa di una malattia a bordo. Lo riferisce la compagnia aerea. I 448 passeggeri di rientro nel Regno Unito dopo una crociera a bordo di MSC Preziosa nei Caraibi sono stati trasportati, insieme con l'equipaggio, in un centro nei pressi dello scalo, dal quale si riferisce che un gruppo di passeggeri "ha accusato a bordo di non sentirsi bene" e che sono in corso verifiche a tutto campo per stabilire quanto accaduto.