Tav: Comitè Transalpine, 'dite sì'

(ANSA) - PARIGI, 6 MAR - "La Lione-Torino è per oggi o per domani? Mentre il governo italiano è sul punto di prendere una decisione cruciale sull'avvenire della Lione-Torino, condividete al massimo per esprimere un grande 'SI' a favore dell'Ecologia, dell'occupazione, dell'Europa! #SITAV". E' quanto scrive il Comité Transalpine Lyon-Turin, in un tweet in cui invita il popolo della rete a condividere al massimo questo messaggio per scongiurare lo stop del cantiere ferroviario tra Italia e Francia.