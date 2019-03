Schiacciato sotto auto padre,gravissimo

(ANSA) - APRICA (SONDRIO), 6 MAR - Un bambino di Milano, nel tardo pomeriggio di oggi, è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Manzoni di Lecco dopo che è rimasto schiacciato sotto l'auto del padre. Il drammatico incidente, sul quale ora indagano i carabinieri, è avvenuto nella località sciistica di Aprica (Sondrio), dove la famiglia di Milano sta trascorrendo una vacanza sulla neve. L'uomo al volante della vettura, con il figlio di 9 anni a bordo, ha raggiunto una via del centro per una commissione e per raggiungere un negozio ha lasciato il bambino solo in auto. Non si sa se abbia dimenticato di tirare il freno a mano o il freno sia stato allentato dal figlio. Sta di fatto che la macchina, in un breve tratto in pendio, all'improvviso si è messa in moto. Il bambino, terrorizzato per quanto stava accadendo, ha cercato di scendere dalla vettura in movimento e ha così riportato diversi seri traumi.