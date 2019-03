Tav, verso confronto con Parigi su costi

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - Il Governo chiederà un confronto con la Francia sui criteri di finanziamento della Tav, secondo quanto emerso da fonti di maggioranza al termine del vertice di 5 ore a Palazzo Chigi. Non sarebbe stata assunta nessuna decisione sui bandi: sarebbero ancora in corso valutazioni giuridiche. La Commissione europea sarebbe intanto pronta a inviare una nuova lettera all'Italia per ricordargli che il 'no' all'opera comporterebbe la violazione di due regolamenti Ue e la perdita di 800 milioni.