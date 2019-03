Tav, stallo e tensione. Università di Parma nel gruppo di lavoro tecnico con Alberto Petroni e l'ex rettore Ferretti

Non bastano cinque ore di vertice a Palazzo Chigi: sulla Tav è stallo, non c'è ancora una mediazione tra M5s e Lega. Il governo sembra prendere tempo: l’idea è chiedere - riferiscono fonti di maggioranza - un approfondimento giuridico sui bandi di Telt e un confronto alla Francia, con possibile vertice bilaterale, sui criteri di finanziamento dell’opera. Ma Luigi Di Maio e Matteo Salvini lasciano Palazzo Chigi scuri in volto: la crisi di governo viene evocata da entrambi i partiti, come esito estremo dell’irrigidirsi delle posizioni. Giuseppe Conte, che ha promesso una decisione entro venerdì, per ora non parla. Anche se a vertice in corso fonti vicine al premier professano ottimismo: «ci riuscirà», porterà a casa la mediazione che ad ora sembra lontanissima.

ESPERTI PARMIGIANI NEL GRUPPO DI LAVORO TECNICO. Esperti in forza al Mit, un rappresentante dell’Avvocatura dello Stato, un ex assessore di Bollate e l’ex rettore dell’Università di Parma: sono questi alcuni dei profili seduti al tavolo a Palazzo Chigi per la parte tecnica del vertice sulla Tav. E la battaglia tra M5S e Lega si «è fatta sentire» già nella riunione con i «prof».

Il ministro Danilo Toninelli ha infatti «portato» al vertice due membri della commissione che ha redatto l’analisi costi-benefici: Paolo Beria, docente del Politecnico di Milano e Francesco Ramella, ingegnere del Politecnico di Torino. A completare la squadra ecco Gaetano Marzulli, giurista pugliese e capo staff di Toninelli al Mit. Poi c'è Pierluigi Navone, anche lui al ministero, dove è a capo della Direzione per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie e Pasquale Pucciariello, coordinatore della task force sulla relazione giuridica dell’opera.

Per la Lega, i tecnici seduti al tavolo di Palazzo Chigi vedevano la presenza di Pierluigi Coppola, professore associato di Ingegneria dei Trasporti e passato alle cronache per essere stato l’unico membro della commissione a non firmare l’analisi costi-benefici (sfavorevole) guidata dal professor Ponti sulla Tav. Insieme a Coppola alla riunione sono arrivati: Alberto Petroni, docente del dipartimento di Ingegneria e Architettura di Parma; Carlo Vaghi, ex assessore leghista di Bollate, docente di economia della Bocconi, e militante del Carroccio dagli anni Novanta; Gino Ferretti, rettore dell’università di Parma dal 2000 al 2013; Francesco Parola, docente di economia e gestione delle imprese a Genova.