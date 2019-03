Erdogan, avanti su missili russi

(ANSA) - ISTANBUL, 7 MAR - "Abbiamo concluso la vicenda (del sistema di difesa missilistico) S-400, abbiamo firmato un accordo con i russi e inizieremo la coproduzione. Più avanti, potremmo anche lavorare con gli S-500", il sistema missilistico di prossima generazione. Lo ha detto in un'intervista tv il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, chiudendo nuovamente la porta alla richiesta Usa di fare marcia indietro sull'acquisto dei missili di Mosca - che secondo Washington rischiano anche di creare problemi ai sistemi Nato in Turchia - in cambio della vendita dei suoi Patriot. "È fatta, non si può tornare indietro. Non sarebbe etico, sarebbe immorale", ha aggiunto Erdogan.