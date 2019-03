(ANSA) - ROMA, 7 MAR - "Crisi di governo no. Ma vertice infruttuoso sì. Ci riproviamo oggi". Così il leader del Movimento 5 Stelle e vicepremier Luigi Di Maio ad Affaritaliani.it, a proposito della riunione a Palazzo Chigi sulla Tav, che non ha portato ad alcuna decisione. Poi, alla domanda 'Come se ne esce?' Di Maio risponde: "E' tosta".