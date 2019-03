Gang specializzata in rapine a furgoni

(ANSA) - CASERTA, 7 MAR - Sono accusate di tre rapine consumate e una tentata ai danni di autotrasportatori le sei persone, residenti ad Arzano e Casoria, nel napoletano, e Orta di Atella nel Casertano, finite in carcere su ordine del gip del Tribunale di Napoli Nord. Le rapine sono state commesse tra ottobre e novembre 2018 nell'hinterland napoletano; tra i colpi quello relativo ad un carico di medicinali del valore di 7mila. Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Napoli Nord diretta da Francesco Greco e realizzate dai carabinieri del Reparto Operativo e del Nucleo Radiomobile di Napoli. E' emerso che le vittime venivano fatte fermare a bordo del mezzo dal gruppo di banditi che erano tutti armati; poi erano costrette a scendere e a salire sull'auto dei malviventi per poi essere liberati in altri luoghi. La gang - hanno accertato gli inquirenti - reperiva facilmente depositi dove custodire la merce rapinata e ricettatori cui venderla.(ANSA).