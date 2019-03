Colombia: nuovo ritardo recupero galeone

(ANSA) - BOGOTA', 7 MAR - I tempi dell'operazione di recupero in Colombia del galeone San José, affondato nel 1708 da pirati inglesi al largo delle coste di Cartagena de Indias, che potrebbe avere a bordo un tesoro di grandissimo valore, sembrano destinati ad allungarsi ulteriormente, dopo che ieri la vicepresidente, Marta Lucía Ramírez, ha annunciato una modifica dell'accordo pubblico-privato raggiunto dal precedente governo. Infatti, durante l'amministrazione del presidente Juan Manuel Santos, si stabilì che il recupero dei beni imprigionati nel relitto del San José in fondo al mare sarebbe stato realizzato da una compagnia specializzata internazionale, retribuita anche con parte del carico a bordo del relitto affondato. Il nuovo governo a Bogotà vuole invece ora definire "formule legali" che permettano che "tutti i reperti che si recuperano dal galeone rimangano in Colombia, come patrimonio di tutti i colombiani".