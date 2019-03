Sfratti ad Afragola, in 200 protestano

(ANSA) - AFRAGOLA (NAPOLI), 7 MAR - Circa duecento residenti del Rione Salicelle di Afragola si sono concentrati davanti al Municipio dopo l'arrivo delle prime otto intimazioni di sfratto a famiglie residenti in abitazioni del rione senza titolo. "Ieri - ha detto un portavoce del Cis (Centro iniziative sociali) del Rione Salicelle - la polizia ha notificato ad otto famiglie che risiedono da quindici e anche venti anni in case popolari del rione l'intimazione a lasciare gli immobili entro tre giorni. Una indicazione impossibile tenendo conto che vi sono anziani e bambini in alcuni casi invalidi e che le famiglie chiedono di poter sanare la propria situazione con il pagamento dei canoni arretrati di fitto". Una delegazione sarà ricevuta dal sindaco di Afragola Claudio Grillo.