(ANSA) - POTENZA, 7 MAR - Nel primo giorno utile per le richieste per il reddito di cittadinanza, il vicepremier Matteo Salvini ha visto "dati molto positivi". Lo ha detto a Potenza lo stesso leader della Lega, aggiungendo che "la prima regione per richieste è la mia, la Lombardia, e quindi 'orgoglio nell'orgoglio'".