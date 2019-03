Due alpinisti bloccati su Monte Bianco

(ANSA) - AOSTA, 07 MAR - Due alpinisti sono bloccati in vetta alla Tour Ronde (3.798 metri) sul versante francese del massiccio del Monte Bianco. Le pessime condizioni meteo, a partire dalle raffiche di vento, e la scarsa visibilità non permettono l'impiego dell'elicottero. I soccorritori procedono quindi via terra. Si tratta di tre guide del Soccorso alpino valdostano, militari del Soccorso alpino della guardia di finanza e quattro soccorritori del Peloton de gendarmerie d'haute montagne di Chamonix (Francia).