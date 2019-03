Sparatoria fra Cc e ladri inseguiti

(ANSA) - BERGAMO, 07 MAR - Inseguimento con sparatoria la notte scorsa a Grassobbio, alle porte di Bergamo, dopo un furto nel magazzino della catena 'Mediaworld': i ladri si erano appena impossessati di svariati cellulari quando sono stati intercettati dai carabinieri. Ne è nato un inseguimento con sparatoria. Non ci sono stati feriti. I malviventi sono poi riusciti a fuggire a piedi. Due delle tre auto usate per il colpo sono state recuperate e anche una parte del bottino, il cui valore ancora non è stato al momento quantificato.