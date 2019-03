Gioielli Agusta,condanna 9 mesi a Raggio

(ANSA) - GENOVA, 7 MAR - È stato condannato a nove mesi Maurizio Raggio, ex compagno della contessa Francesca Vacca Agusta. L'imprenditore era a processo insieme ad altre persone per l'intricata vicenda della sparizione di alcuni gioielli, tra i quali quelli della contessa, custoditi dall'amico imprenditore Tommaso Mambretti. Lo stesso Mambretti è stato condannato a sei mesi. Il giudice ha condannato poi a 4 anni e 8 mesi il maggiordomo Hiran Perera, a 4 anni e due mesi Marco Barolo, impresario edile che sarebbe stato il suo complice e avrebbe portato il tesoro in Romania. Condannati anche Massimo Tarantolo Baldo e Simone Di Bartolomei a 5 e 3 mesi.