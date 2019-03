Corea Nord: Onu, 11 mln denutriti

(ANSA) - NEW YORK, 7 MAR - Circa 11 milioni di persone in Corea del Nord, oltre il 43% della popolazione, sono denutrite. Lo rivela un rapporto dell'Onu, secondo cui "insicurezza alimentare cronica e malnutrizione sono diffuse" nel paese. Il dossier di Tapan Mishra, capo dell'ufficio delle Nazioni Unite in Corea del Nord, afferma inoltre che "la diffusa malnutrizione minaccia un'intera generazione di bambini, con uno su cinque piccoli che sono rachitici a causa della denutrizione cronica".