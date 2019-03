Spray peperoncino a scuola,6 intossicati

(ANSA) - PAVIA, 7 MAR - Sei studenti della scuola media di Villanterio (Pavia) sono rimasti lievemente intossicati, a causa di spray al peperoncino spruzzato nei bagni dell'istituto. Il fatto è accaduto questa mattina, poco dopo le 12. Gli alunni, di età compresa tra gli 11 e i 14 anni, hanno avvertito bruciore agli occhi e un leggero malessere. I responsabili della scuola hanno subito chiesto l'intervento del 118. I sei minorenni, tutti giudicati in codice verde, sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Le loro condizioni, fortunatamente, non sono preoccupanti: in giornata potranno tutti rientrare a casa. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Pavia, che hanno subito avviato le indagini sull'episodio. Tutto lascia pensare che si tratti di una bravata, come si è verificato nei mesi scorsi anche in altre scuole della provincia di Pavia.