Morta in casa, aveva litigato con marito

(ANSA) - NAPOLI, 7 MAR - Il corpo senza vita di una donna di 36 anni è stato rinvenuto riverso a terra nel suo appartamento di Corso Mianella 115, a Napoli. A chiamare il 118 per i soccorsi è stato il marito. Da una prima ricostruzione degli investigatori - sull'episodio indaga la polizia - sembrerebbe che i due avessero da poco litigato. Tuttavia, al momento, non è possibile né indicare le cause della morte, né fare una esatta ricostruzione della dinamica. Giunti sul posto i sanitari hanno provato a rianimare la signora che è deceduta poco dopo.