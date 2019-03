(ANSA) - ROMA, 7 MAR - "Possiamo oggi considerare i germi dell'odio, del razzismo e dell'antisemitismo sconfitti per sempre? Purtroppo no, ed è evidente che non si possono e non si devono ripetere sottovalutazioni che pure si sono registrate in passato". Così il presidente del Senato Elisabetta Casellati al convegno "Stragi e deportazioni nazifasciste: per la giustizia e contro l'ambiguità", promosso dalla senatrice Liliana Segre. "I recenti fatti di cronaca in Francia, Argentina e non solo - ricorda - sono un monito a non abbassare mai la guardia rispetto a qualsiasi atteggiamento negazionista o giustificazionista".