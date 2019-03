Venezuela: Guaidò,sabato tutti in piazza

(ANSA) - CARACAS, 7 MAR - "Venezuela, in piazza sabato prossimo!": con queste parole Juan Guaidò, il presidente del Parlamento di Caracas che ha assunto i poteri dell'Esecutivo, ha rilanciato il suo appello alla mobilitazione di protesta per il 9 marzo, "perché il processo al quale abbiamo dato inizio è irreversibile". In un messaggio su Twitter, Guaidò ha sottolineato che "tutta la capacità che stiamo costruendo dipende dal fatto che continuiamo ad esprimerci in modo massiccio in piazza", prima di ripetere uno dei suoi slogan preferiti: "la speranza è nata per non morire!". Oltre alle proteste organizzate dall'opposizione, il presidente Nicolas Maduro ha convocato anche lui una "marcia contro l'imperialismo" per sabato prossimo.