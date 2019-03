(ANSA) - BEIRUT, 7 MAR - Sei miliziani iracheni filo-iraniani sono stati uccisi oggi in un agguato attribuito all'Isis nell'est dell'Iraq, secondo quanto riferisce la tv panaraba al Mayadin vicina all'Iran. Il corrispondente da Baghdad di al Mayadin ha riferito dell'uccisione di sei miliziani della "Mobilitazione popolare", piattaforma semi-governativa irachena finanziata dall'Iran formalmente per contrastare l'Isis in Iraq. Nell'agguato compiuto lungo la strada per Makhmur, tra le regioni di Kirkuk e Ninive, a nord-est di Baghdad, sono rimasti feriti altri 31 miliziani filo-governativi. L'Iraq aveva dichiarato ufficialmente sconfitto l'Isis alla fine del 2017.