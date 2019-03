Donna trovata morta, ammazzata di botte. Il fidanzato confessa

Una donna, Alessandra Immacolata Musarra di 28 anni, è stata trovata morta nel letto della sua abitazione, nel quartiere di Santa Lucia Sopra Contesse a Messina. La polizia ha rintracciato il fidanzato, Christian Ioppolo, 26 anni, che dopo un interrogatorio ha confessato. Litigavano spesso perchè lui era geloso e non era la prima volta che la picchiava, ma ieri la sua furia omicida è stata incontenibile: l’ha colpita con calci e pugni fino ad ucciderla. A scoprire stamane il delitto, nell’appartamento al primo piano dell’abitazione a Santa Lucia sopra Contesse a Messina dove la ragazza viveva sola, è stato il padre che abitava al piano di sotto con il resto della famiglia. La giovane non rispondeva e preoccupato, il genitore è entrato dalla finestra trovando la figlia morta nel letto con tumefazioni ed ecchimosi su tutto il corpo, soprattutto sul viso. Segni inequivocabili di una violenza bestiale.

I poliziotti hanno subito rintracciato il fidanzato che si era allontanato e lo hanno interrogato fino a quando non è crollato confessando l’omicidio.