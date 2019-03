Cina: Italia 'indipendente' su Via seta

(ANSA) - PECHINO, 8 MAR - "Storicamente, l'Italia è stata una fermata della Via della seta. Diamo il benvenuto all'Italia e ad altri Paesi europei che prendono parte attiva alla Belt and Road Initiative. L'Italia è un Paese indipendente e confidiamo possiate attenervi alla decisione presa da voi in modo indipendente". Così il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, a una domanda sulle "pressioni esterne alla riflessione", in particolare dagli Usa, sull'adesione di Roma alla "nuova via della Seta" cinese la cui fase negoziale con Pechino è alle battute finali.